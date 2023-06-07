صحة الدقهلية: ورشة تدريبية مكثفة حول الأمان المعملى والمخاطر الحيوية

الدقهلية شريف الديب

نظمت إدارة المعامل المركزية بمديرية الصحة بالدقهلية ، برئاسة الدكتور أحمد الدمرداش مدير الإدارة، ورشة تدريبية مكثفة حول الأمان المعملى والمخاطر الحيوية.

شارك بالدورة التى تستمر على مدار 3 ايام نحو 50 متدربًا من المستشفيات والادارات الصحية التابعة للمحافظة.

استهدف التدريب المهنيين الذين يعملون فى السلامة الحيوية فى المعامل للتعرف على المخاطر التى تتهدد الأمن والسلامة الحيوية كما أتاح الفرصة للممارسة باستخدام التقييم بأسلوب منهجي.

هذا وقام بالتدريب الدكتورة عبير عبد العزيز مدير المخاطر الحيوية بالإدارة المركزية للمعامل بالقاهرة والفريق المرافق لها جاء ذلك فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية برفع كفاءة الكوادر الطبية لتحقيق مستوى عالى من الاهتمام بالمرضى وتحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة.