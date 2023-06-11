اليوم السابع
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الأحد، 11 يونيو 2023 03:09 م
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رئيس مياه المنوفية يتابع أعمال إصلاح خط انحدار بكفر شنوان

الأحد، 11 يونيو 2023 02:09 م
رئيس مياه المنوفية يتابع أعمال إصلاح خط انحدار بكفر شنوان رئيس مياه المنوفية يتابع ميدانياً أعمال إصلاح خط انحدار بكفر شنوان
المنوفية - محمد فتحى

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تابع المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أعمال إصلاح خط انحدار بكفر شنوان مركز شبين الكوم في إطار تحسين مستوى الخدمة ورفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بكافة أنحاء المحافظة .
 
وشدد «نجيب» علي ضرورة الاهتمام بإجراءات الصيانة الدورية للمحطات طبقًا للخطة الزمنية الموجودة، وكذلك الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح حفاظا على استدامة الخدمة المقدمة للمواطنين بالكفاءه والجوده المطلوبة.
 
يأتى ذلك فى إطار سعي الشركة للقضاء على المشكلات التي تؤثر على كفاءة تقديم الخدمة للمواطنين والحفاظ، على الاستثمارات التى تضخها الدولة في البنية التحتية والوصول لمستوى الجوده الأفضل فنيا وإداريا من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء.
 
 
 

محافظة المنوفية

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