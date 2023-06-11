رئيس شركة مياه المنوفية يتابع مشروعات الصرف الصحي الجارى تنفيذها بتلا

المنوفية - محمد فتحى

تفقد المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ب المنوفية يرافقه المهندس محمد فوزى عوض مدير عام المشروعات ورئيس وحده piu الأعمال الجارى تنفيذها ضمن مشروع srssp المنفذ بمدينة تلا.

وتفقد مشروع الصرف الصحى بقرية صفط جدام ومتابعة الطريق البديل للمرور لمنع أى ضرر يقع على المواطنين بسبب الطريق البديل لقريه صفط جدام بعد اتخاذ كافه الاجراءات مع الاجهزه المعنية

وكلف، بدراسه حلول لأى معوقات تؤثر على التنفيذ دون التأثير على الحياة اليومية للمواطنين وكذلك متابعة معدلات التنفيذ ودراسة حلول لأى معوقات تؤثر علىها .

وشدد على أهمية إتباع إجراءات السلامة و الصحة المهنية والحفاظ على جودة العمل وتوفير بيئة عمل سليمة للعمال والمواطنين

وأكد علي ضرورة التواصل المستمر مع الأهالى بكافة مواقع الأعمال والعمل على تحقيق المشاركة المجتمعية مع الاهالى بقرى المشروع حيث باعتبارها أساس نجاح المشروع مع الأخذ في الاعتبار دراسة إحتياجاتهم والتزاماتهم تجاه المشروع و أن المشروع لخدمة المواطنين بما لا يؤثر على حياتهم اليومية .

يأتى ذلك فى إطار المتابعه الميدانية للمشاريع على أرض الواقع والعمل على حل أى مشكلات تظهر بالمشروع .