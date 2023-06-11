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"تعليم بورسعيد": 16 لجنة تستقبل 5726 طالبا لأداء امتحانات الثانوية العامة

الأحد، 11 يونيو 2023 01:29 م
"تعليم بورسعيد": 16 لجنة تستقبل 5726 طالبا لأداء امتحانات الثانوية العامة الدكتورة هالة عبد السلام وكيل التربية والتعليم ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الأحد، الإنتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة لعقد امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.
 
وأوضحت الدكتورة هالة عبد السلام، أن الامتحانات للمواد خارج المجموع ستنطلق غدا الاثنين الموافق 12 يونيو الجاري للمواد خارج المجموع في حين ستبدأ امتحانات المواد الأساسية يوم الأحد 18 يونيو وتستمر حتى الخميس الموافق 13 يوليو القادم يتخللها إجازة عيد الأضحى المبارك.
 
وأشارت وكيل أول الوزارة، إلى أن 5726 طالب وطالبة هو إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام بالمحافظة من خلال 16 لجنة اساسية مؤكدة أنه تم تجهيز 10 استراحات لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على أعلى مستوى من التجهيزات.
 
وأضافت، أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بمقر بديوان المديرية واللجنة الثلاثية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان على مدار الساعة متمنية التوفيق للقائمين على الامتحانات والنجاح والتفوق لجميع الطلاب.
 
 
 

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