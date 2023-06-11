وكيل تعليم الإسماعيلية يكشف الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

الإسماعيلية- صبرى غانم

كشف الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية عن تفاصيل الاستعداد لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة دور أول 2022 -2023، والتى تبدأ يوم الاثنين 12 يونيو الجارى على أن تنتهى فى 13 يوليو 2023.

وأضاف وكيل الوزارة، أن المديرية انتهت من تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة للدور الأول من العام الدراسي الحالي حيث من المقرر أن يؤدي الامتحانات 10 آلاف و 858 طالب وطالبة أمام 35 لجنة موزعة على 8 إدارات تعليمية في مختلف أحياء ومراكز الإسماعيلية.

وأشار الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية إلى أنه تم عقد اجتماعا مع رؤساء اللجان بمختلف الإدارات تم خلاله التأكيد على أهمية التنسيق مع غرف العمليات بالادارات والمديرية واتباع كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لأي محاولات الغش وفي مقدمتها استخدام العصا الإلكترونية.

وتابع "بحيري" أنه سبق أن عقد اجتماع بتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية مع جميع الجهات التنفيذية وجرت فيه مناقشة خطة تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة ومركز الأسئلة والمفاهيم بالإضافة إلى تأمين الاستراحات الخاصة بالملاحظين المغتربين وفق إجراءات تأمينية مشددة كما تم تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه انتهى من وضع خطة بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء بالمحافظة لإمداد وتأمين الكهرباء بمقر لجان النظام والمراقبة والاستراحات ومركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابات وضمان عدم انقطاع الكهرباء خاصةً مع فصل الصيف ودرجة الحرارة المرتفعة

كما تم التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة لجان الامتحانات والمدارس ورفع المخلفات والقمامة بمحيط المدارس أولاً بأول، وتذليل كافة العقبات التى تواجه عملية سير الامتحانات.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023 فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يومي 12 و 13 يونيو الجارى بينما تنطلق المواد الأساسية الأحد 18 يونيو وتنتهي يوم 13 يونيو 2023.

ومن جانبه قام اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالمرور على لجان امتحانات الثانوية العامة و كذا الاستراحات بمركز فايد للتأكد من إستلام لجنة الإدارة المشرفة على الامتحانات و متابعه استكمال اجراءات التجهيز و إعادة المرور لمتابعة تلافى الملاحظات.