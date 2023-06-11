اليوم السابع
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تعرف على أعداد الدراجات النارية المرخصة خلال أبريل 2023

الأحد، 11 يونيو 2023 02:00 ص
تعرف على أعداد الدراجات النارية المرخصة خلال أبريل 2023 دراجات نارية - أرشيفية
كتبت : أماني سمير

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ذكرت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر أبريل 2023 فى تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الإجبارى عليها وترخيصها "زيرو" من الدراجات النارية بلغ إجمالي أعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 8109 من بينها 1036 موديل 2020 و2099 موديل 2021 و3990 دراجة موديل 2022 و984 دراجة نارية موديل 2023.
 
وأضاف التقرير، أن عدد الدراجات النارية "الملاكى" التي صدرت لها وثائق تأمينية بلغ إجمالي اعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 9996 من بينها 1395موديل 2020 و2845 موديل 2021 و4736 دراجة موديل 2022 و 1020 دراجة نارية موديل 2023.
 
 

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