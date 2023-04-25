مجمعة التأمين: عدد المركبات المرخصة والمؤمن عليها "زيرو" 20370 مركبة

كتبت ـ أمانى سمير

ذكر آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر مارس 2023، عن عدد المركبات التى تم التأمين الإجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 20370 مركبة.

وحصدت ماركة شيرى الصينية المركز الأول فى عدد المركبات العام حيث بلغت 1067 الترتيب العام من حيث عدد المركبات التي تم التأمين عليها إجباريا عليها، وفي المركز الثانى شيفروليه 970، والمركز الثالث نيسان 812، والمركز الرابع مرسيدس 649، وفي المركز الخامس بى واى دى 538، وفي المركز السادس سوزوكى 516 مركبة، وفي المركز السابع كيا 485، وفي المركز الثامن ام جى 485، وفي المركز التاسع سكودا 457، وفي المركز العاشر هيونداى 406 مركبات.

يذكر أن آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين عن السيارات الأكثر ترخيصا والمؤمن عليها خلال شهر فبراير 2023، قد أوضح أن ماركة شيفروليه قد تصدرت الترتيب العام من حيث عدد المركبات التى تم التأمين عليها إجباريا عليها بعدد 969 وفي المركز الثانى شيرى 629 والمركز الثالث سوزوكى 532 المركز الرابع مرسيدس 490 وفي المركز الخامس نيسان 459 وفي المركز السادس اسكودا 336 مركبة وفي المركز السابع بى واى دى 313 وفي المركز الثامن ام جى 313 وفي المركز التاسع كيا 283 وفي المركز العاشر هيونداى 262 مركبة .