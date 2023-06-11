اليوم السابع
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لتحقيقه أرباح غير مشروعة بالسوق السوداء..

تجديد حبس متهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية

الأحد، 11 يونيو 2023 09:25 ص
تجديد حبس متهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية جريمة تجارة العملة-أرشيفية
كتب: أمنية الموجى

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جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
 
وذكرت التحريات الأمنية، ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في  الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
 
وأضافت التحريات، أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
 
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.
 
عثرت قوات الأمن بحوزة المتهم (مبلغ مالى "عملات محلية" – هاتف محمول – سلاح أبيض)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمبلغ المالى المضبوط بقصد الاتجار به خارج نطاق السوق المصرفى لحسابه الخاص وتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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