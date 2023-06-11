بولندا تعلن وصول 31 ألفا و600 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

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أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية السبت وصول نحو 31 ألفا و600 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى أكثر من 12.5 مليون لاجئ.

وأوضحت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية - أن نحو 22 ألف أوكراني غادروا بولندا أمس الجمعة؛ عائدين إلى بلادهم مرة أخرى.. مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم وصل إلى 10.7 مليون شخص.

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس 2022، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية كما يكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.