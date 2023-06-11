اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 يونيو 2023 04:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بولندا تعلن وصول 31 ألفا و600 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

الأحد، 11 يونيو 2023 04:00 ص
بولندا تعلن وصول 31 ألفا و600 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة الحرب الروسية الأوكرانية
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية السبت وصول نحو 31 ألفا و600 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى أكثر من 12.5 مليون لاجئ.
 
وأوضحت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية - أن نحو 22 ألف أوكراني غادروا بولندا أمس الجمعة؛ عائدين إلى بلادهم مرة أخرى.. مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم وصل إلى 10.7 مليون شخص.
 
يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس 2022، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية كما يكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

بولندا

الحرب الاوكرانية

اوكرانيا

الحرب الروسية



الموضوعات المتعلقة

الحرب الروسية الأوكرانية تدخل مرحلة جديدة بعد تفجير سد نوفا كاخوفكا.. فيديو

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 09:00 م

فاينانشيال تايمز: انخفاض التضخم فى منطقة اليورو لأدنى مستوى منذ الحرب الروسية بأوكرانيا

الخميس، 01 يونيو 2023 03:05 م

أفريقيا رقم جديد فى معادلة الحرب الروسية - الأوكرانية.. قبيل قمة روسية أفريقية وزير خارجية كييف يجول بالقارة وكوليبا استبقها بكلمة فى يوم أفريقيا.. والترويج لصيغة السلام ومغازلة القارة بالحبوب أداته لكسب أنصار

الإثنين، 29 مايو 2023 09:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة