بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بأزهر سوهاج

سوهاج محمود مقبول

اعتمد الدكتور أحمد حمادى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، نتيجة الشهادتين الابتدائية و الإعدادية ، وقدم التهنئة للطلاب والطالبات الأوائل ولأولياء أمورهم الذين قدموا الدعم والرعاية لأبنائهم لتحقيق التفوق متمنيًا لهم دوام النجاح والتقدم ودعاهم للحفاظ علي التفوق وجعل تحقيق المراكز الأولي في دراستهم وحياتهم هو الهدف الأول الذي يحرصون عليه دائمًا.

وبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج 12033 طالب وطالبة بلغ عدد الناجحين 8483 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 71% ، بينما بلغ عدد إجمالي الطلاب بالشهادة الابتدائية 12363 بلغ عدد الناجحين منهم 9502 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 77%.

وأتاحت الإدارة المركزية لمشيخة الأزهر للطلاب معرفة النتيجة برقم الجلوس من خلال هذا الرابط:

https://natiga.azhar.eg/results2023.html