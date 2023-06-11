اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 يونيو 2023 03:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بأزهر سوهاج

الأحد، 11 يونيو 2023 02:49 م
بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بأزهر سوهاج نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بأزهر سوهاج
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتمد الدكتور أحمد حمادى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وقدم التهنئة  للطلاب والطالبات الأوائل ولأولياء أمورهم الذين قدموا الدعم والرعاية لأبنائهم لتحقيق التفوق متمنيًا لهم دوام النجاح والتقدم ودعاهم للحفاظ علي التفوق وجعل  تحقيق المراكز الأولي في دراستهم وحياتهم هو الهدف الأول الذي يحرصون عليه دائمًا.
 
وبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج 12033 طالب وطالبة  بلغ عدد الناجحين 8483  طالبا وطالبة  بنسبة نجاح 71% ، بينما بلغ عدد إجمالي الطلاب بالشهادة الابتدائية  12363  بلغ عدد  الناجحين منهم  9502 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 77%.
 
وأتاحت الإدارة المركزية لمشيخة الأزهر للطلاب معرفة النتيجة برقم الجلوس من خلال هذا الرابط:
 
https://natiga.azhar.eg/results2023.html
 
 
 

سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

ازهر سوهاج

منطقة سوهاج الازهرية

نتيجة الإعدادية الازهرية

نتيجة الابتدائية الازهرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة