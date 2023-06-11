أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمعاهد سوهاج الأزهرية

سوهاج محمود مقبول

اعتمد الدكتور أحمد حمادى، رئيس الإدارة المركزية نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية وقدم التهنئة للطلاب والطالبات الأوائل وأولياء أمورهم الذين قدموا الدعم والرعاية لأبنائهم لتحقيق التفوق، متمنيًا لهم دوام النجاح والتقدم ودعاهم للحفاظ على التفوق وجعل تحقيق المراكز الأولى فى دراستهم وحياتهم هو الهدف الأول الذى يحرصون عليه دائمًا.

وبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج 12033 طالبا وطالبة بلغ عدد الناجحين 8483 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 71%، بينما بلغ عدد إجمالى الطلاب بالشهادة الابتدائية 12363 بلغ عدد الناجحين منهم 9502 طالب وطالبة بنسبة نجاح 77%.

وجاء أسماء العشر الأوائل بالشهادة الابتدائية الأزهرية بسوهاج الطالبة الزهراء محمد عبدالرحمن معهد فتيات على بن أبى طالب النموذجى، حاصلة على المركز الأول والطالبة لجين علاء محمد بمعهد محمود عنبر النموذجى، حاصلة على المركز الأول مكرر والطالب أحمد مدحت أحمد محمد بمعهد محمود عنبر النموذجى، حاصل على المركز الثانى والطالبة مريم عبدالعظيم أحمد بمعهد بهتا الأزهرى بمركز المراغة، حاصلة على المركز الثالث والطالب محمد هانى عبدالعليم بمعهد نجع أبو عوض الأزهرى بمركز المراغة، حاصل على المركز الرابع والطالب عبدالرحمن الهيثم حسن بمعهد على بن أبى طالب النموذجى، حاصل على المركز الخامس والطالبة جنة أحمد حسن بمعهد السوالم الأزهرى بمركز طهطا، حاصل على المركز السادس والطالبة ملك عباس سالم بمعهد السلام الأزهرى بقرية شطورة بمركز طهطا، حاصلة على المركز السابع والطالبة منة الله أشرف على بمعهد القرامطة غرب بمركز سوهاج، حاصلة على المركز السابع مكرر والطالبة ياسمين حمادة جاد الكريم بمعهد المنشية الجديدة بمركز البلينا، حاصلة على المركز السابع مكرر.

وجاء أسماء العشر الأوائل بالشهادة الإعدادية الأزهرية بسوهاج: "أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 فى محافظة سوهاج والذين كان بيانهم كالتالى مريم أحمد السيد مكى الأول بمجموع 490، من معهد فتيات جرجا، وسما وليد بخيت محمود الثانى بمجموع 488 من معهد فتيات الشيخ عبد الله بشطورة، وآلاء محمود عبد الرحمن الثالث بمجموع 486 من معهد فتيات على بن أبى طالب النموذجى وروان عبد العظيم محمود الثالث مكرر بمجموع 486 من معهد فتيات على بن أبى طالب النموذجى وسهيلة عطا الله حافظ الثالث مكرر بمجموع 486 من معهد فتيات طهطا، وسعاد حسنى مرتضى الرابع بمجموع 485 من معهد فتيات طهطا وسلمى محمد ثابت، الرابع مكرر بمجموع 485 من معهد فتيات طهطا وشهد ناصر أحمد من معهد فتيات طهطا الرابع مكرر بمجموع 485، وإسراء مهنى مرسى مهنى، الرابع مكرر بمجموع 485 من معهد فتيات المنشأة ورحمة الحسينى أحمد السيد، الخامس بمجموع 484 من معهد فتيات المراغة".