اليوم السابع
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"الوطنية للصحافة" تهدى وزير الكهرباء درع الهيئة

الأحد، 11 يونيو 2023 04:25 م
"الوطنية للصحافة" تهدى وزير الكهرباء درع الهيئة الوطنية للصحافة تهدى وزير الكهرباء درع الهيئة
كتبت رحمة رمضان

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كرم المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال إهدائه درع الهيئة خلال الندوة التى نظمتها عن انجازات قطاع الكهربا ء فى مصر على مدار الـ 9 سنوات الماضية.
 
و استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة التحديات و الإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء في مصر للقضاء على ازمة انقطاع التيار الكهربائي و والوصول إلى احتياطي يومى بالشبكة القومية للكهرباء تصل إلى نصف احتياجات المواطنين.
 
الجدير بالذكر أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والذى بلغ ذروته في صيف 2014 حيث تمكنت من التغلب على هذه المشكلة نهائياً ابتدائاً من يونيو 2015.
 
وحول الإجراءات التى اتخذها القطاع للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى قام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى بتوظيف المنهج العلمى في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقاً لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ وقد تم ذلك من خلال خطة طموحة وعاجلة حيث تم إضافة  6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها حوالى 3636 ميجاوات كخطة عاجلة  بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.
 
 
و لم تشهد مصر أى انقطاعات نتيجة لتخفيف الأحمال على مدار ال9 سنوات الماضية بجميع أنحاء الجمهورية ، و أصبح هناك أحتياطى يومى بالشبكة يصل إلى 24 ألف ميجا وات يومياً خلال فصل اشتاء و يصل إلى 15 ألف ميجا وات خلال فصل الصيف.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

مرصد الكهرباء

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك



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