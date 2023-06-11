اليوم السابع
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المخابرات البريطانية: المياه ستتوقف عن التدفق لشبه جزيرة القرم بعد انهيار سد كاخوفكا

الأحد، 11 يونيو 2023 09:48 ص
المخابرات البريطانية: المياه ستتوقف عن التدفق لشبه جزيرة القرم بعد انهيار سد كاخوفكا سد كاخوفكا
أ.ش.أ

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ذكرت وزارة الدفاع البريطانية ، أن المياه ستتوقف قريبا عن التدفق إلى شبه جزيرة القرم، عبر قناة شمال القرم، بسبب تدمير القوات الروسية لمحطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية.

وذكرت الوزارة - في تحديث استخباراتي نشرته عبر (تويتر)، اليوم الأحد، "من شبه المؤكد أن انهيار سد كاخوفكا في 6 يونيو 2023 قد عطل بشدة المصدر الرئيس للمياه العذبة لشبه جزيرة القرم. وتقوم شركة شمال القرم بسحب المياه من خزان كاخوفكا، من مدخل أعلى من القاع في الخزان. ومن المحتمل أن يكون مستوى المياه في الخزان قد انخفض إلى ما دون مستوى المدخل بحلول 9 يونيو 2023 وستتوقف المياه قريبا عن التدفق إلى شبه جزيرة القرم ".

ووفقا للاستخبارات البريطانية، سيؤدي ذلك إلى تقليل توافر المياه العذبة في منطقة خيرسون الجنوبية وشمال شبه جزيرة القرم.

وأوضحت الوزارة: "مع ذلك، من المرجح أن تلبي السلطات الروسية الاحتياجات المائية الفورية للسكان باستخدام الخزانات وتقنين المياه وحفر آبار جديدة وتوصيل المياه المعبأة من روسيا".

 


وزارة الدفاع البريطانية

شبه جزيرة القرم

سد كاخوفكا

القوات الروسية



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