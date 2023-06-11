السجن المشدد 15 سنة لسيدة اشتركت في سرقة سائق توك توك بالإكراه بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية ، اليوم، سيدة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وألزمتها بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامها بالاشتراك مع آخرين مجهولين في سرقة سائق توك توك بالإكراه بدائرة مركز الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 2802 لسنة 2023 جنايات مركز الزقازيق، المقيدة برقم 4291 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة هدير و ال ع، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامها وآخران مجهولان، بأنهم في يوم 21 أغسطس الماضي، وبدائرة مركز الزقازيق، سرقوا المجني عليه محمد أ ع، وذلك بطريق التحايل الواقع عليه بأن استوقفته المتهمة أثناء قيادته توك توك، وأوهمتهه برغبتها في إيصالها إلى مكان ناء حددته، وذلك بمقابل مادي لاتمام جريمتهم على النحو المبين بالتحقيقات.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمة قد استدرجت المجني عليه حال استقلاله دراجته البخارية (توك توك)، بأن استوقفته المتهمة بزعم توصيلها لأحد الأماكن واستدرجته إلى محل الواقعة، وما أن وصلوا حتى فوجئ بالمتهمان المجهولان يشهرون أسلحة (سكين - عصا) مهددان إياه وتعدوا عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات وتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومته وبث الرعب في نفسة والاستيلاء على منقولاته (مبلغ مالي وإطار) ولاذوا جميعا بالفرار، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.