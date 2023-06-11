قافلة جامعة الزقازيق الطبية تفحص 1230 حالة من أهالى ميت بشار بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

اختتمت القافلة الطبية التوعوية لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق أعمالها بقرية ميت بشار مركز منيا القمح محافظة الشرقية بفحص 1230 حالة من أهالى القرية، بالتعاون مع مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري ومديرية الأوقاف، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وخطة القطاع التنموية لتطوير قري ومراكز محافظة الشرقية.

ورافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري في 14 تخصص طبي مختلف ، تحت رعاية الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، حيث تم الكشف علي العديد من الحالات من أهالى القرية والتى تشتمل على ( 120 حالة باطنة ، 85 حالة متوطنة، 75 جراحة، 110 حالة عظام، 75 أنف وأذن، 65 حالة مخ وأعصاب، 85 روماتيزم، 120 حالة أطفال 90 حالة جلدية 180 رمد 65 حالة صدر، 75 قلب 85 حالة مسالك).

وأكد دكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة أن إطلاق القوافل الطبية والتوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، واستكمالا لدور جامعة الزقازيق ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة، ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة، وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة .

ومن جانبها أشارت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات ،حيث قام أطباء طب الأسرة بعقد ندوة توعوية حول مكافحة النزلات المعوية والطفيليات وكيفية الوقاية منها وطرق علاجها ، كما قامت مديرية الصحة بإرسال عربة تنظيم الأسرة، وقام الأطباء المرافقين بالكشف علي نساء القرية وصرف الوسائل المناسبة لهم مجانًا .

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن كلية الزراعة قدمت ندوة توعوية حول المشروعات الزراعية الصغيرة (تربية الماشية) التي تدر دخلا على المواطن وكيفية الإعداد لهذه المشروعات ، وذلك تحت رعاية الدكتور اسامة عبد المنعم عميد الكلية .

كما قامت كلية التربية النوعية بعقد ندوة توعوية حول إعادة تدوير المخلفات المنزلية وطرق الاستفادة منها ، تحت رعاية الدكتور هانى حلمى عميد الكلية، ومن جانبها قامت مديرية الطب البيطري بتطعيم الماشية وإجراء التحصينات لهم وعقد ندوة عن كيفية التأمين علي الماشية، بينما قامت مديرية الأوقاف بعقد ندوة توعوية حول الرضا بقضاء الله في المرض وكيفية مجازاة الله للعبد على الصبر على المرض وقامت بالرد على أسئلة جميع الحضور .

جدير بالذكر أنه قد قام بتنظيم أعمال القافله محمود نصر مدير الإدارة العامة للمشروعات وعدد من العاملين بالقطاع ، واختتمت القافلة أعمالها وسط ترحيب واستحسان ورضا وإقبال كبير من الأهالى بقرية ميت بشار مركز منيا القمح بالشرقية ، والذين أشادوا بدورهم بالخدمات الطبية والتوعوية التي تقدمها في جميع التخصصات وتقدموا بالشكر للفرق الطبية بالقافلة ولجامعة الزقازيق التي حرصت علي توجيه قوافلها إلى قري محافظة الشرقية.