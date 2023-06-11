الرئيس الكازاخستانى يتفقد جهود إطفاء حرائق الغابات شرق البلاد

وذكرت وكالة أنباء كازينفورم الكازاخية أن رئيس الدولة يتفقد أعمال إطفاء الحرائق في مناطق الغابات كما سيعقد اجتماعا لمقر العمليات وسيلتقي بأقارب الضحايا الذين لقوا حتفهم في حرائق الغابات.

ويكافح ما يصل إلى 1500 موظف وأكثر من 290 مركبة من وزارة الطوارئ ولجنة الغابات والهياكل التنفيذية المحلية ووزارة الدفاع، حرائق الغابات في منطقة أباي.

وكان الحريق قد اندلع في منطقة غابات باتباييف على مساحة أولية تبلغ 3000 متر مربع ثم تجاوزت المساحة الأولية للحريق بالفعل 60 ألف هكتار.

ومات 14 من حراس الغابات في الحريق وتم إجلاء 316 شخصًا بينما تم تكليف الحكومة والإدارة الإقليمية بتقديم كل المساعدة المطلوبة لأسر الضحايا.

وأجل الرئيس قاسم جومارت توكاييف زيارته الرسمية لفيتنام التي كانت مقررة في 11-13 يونيو بسبب حرائق الغابات الهائلة، مكلفا الحكومة باستخدام كافة الموارد الفنية والبشرية المتاحة لمواجهة الحرائق في منطقة أباي، لمنع انتشار الكارثة وضمان سلامة الأهالي وممتلكاتهم.