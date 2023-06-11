الداخلية تهزم الإرهاب وتمهد لشرطة عصرية بعد 30 يونيو.. إنفوجراف

كتب محمود عبد الراضي

10 سنوات مرت على ثورة 30 يونيو ، التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، حيث نجحت الدولة في الصمود أمام عنف الإرهاب، والقضاء عليه والبدء في دوران عجلة الإنتاج، حيث نجحت الشرطة في توجيه ضربات قوية ضد خفافيش الظلام، واستعادة الأمن وخلق أجواء آمنة لظهور المشروعات والإنجازات.

ونجحت الداخلية في: 1 ـ القضاء على 992 بؤرة إرهابية. 1 ـ القضاء على 992 بؤرة إرهابية.

2 ـ الضربات الاستباقية ضد الخلايا الإرهابية.

3 ـ سقوط مسئولي التنظيمات الإرهابية "أجناد مصر وكتائب حلوان".

4 ـ تطهير الصحراء من معسكرات الإرهابيين.

5 ـ إعدام حبارة وهشام عشماوي بعد استعادته مرحلاً من ليبيا.

6 ـ تراجع الحوادث الإرهابية من 481 حادث عام 2014 إلى 22 عام 2017، وتلاشيها حتى عام 2023.

7 ـ سقوط منفذي حادث النائب العام ومحاولة استهداف وزير الداخلية الاسبق والشخصيات العامة.

8 ـ القضاء على الأجنحة المسلحة للجماعة مثل "حسم ولواء الثورة".

9 - عودة الهدوء للبلاد والتمهيد للمشروعات والإنجازات.

10 - بناء شرطة عصرية في الجمهورية الجديدة.