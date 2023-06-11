الإعدام شنقا والمؤبد للمتهمين بقتل كهربائي الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، منذ قليل حكمها بالإعدام شنقا للمتهم الأول والمؤبد للثانى والثالثة، لاتهامهم بالاشتراك فى قتل زوج المتهمة الثالثة.

صدر القرار برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسنى بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 31276 لسنة 2022 جنايات مركز الزقازيق، المقيدة برقم 2753 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، لشهر أغسطس الماضى، عندما تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمقتل حسين م ع، 43 عاما، كهربائى، إثر إصابته بـ 3 أعيرة نارية على يد مجهولين، وذلك أمام كوبرى فى طريق بهنباى - الزقازيق.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة جزار ونجل شقيقته، وذلك لوجود علاقة عاطفية فيما بين المتهم الأول والمتهمة الثالثة زوجة المجنى عليه وحال علم المجنى عليه بتلك العلاقة طلب عقد جلسة عرفية الفضح أمرهما فاتفق المتهمين الثلاثة على قتل المجنى عليه قبل ميعاد الجلسة العرفية خشية افتضاح أمرهما وأعد المتهم الأول لذلك سلاح نارى فرد خرطوش ودراجته البخارية والتى استقلها رفقة المتهم الثانى وترصدا للمجنى عليه بطريق عودته إلى منزله وذلك بالميعاد المتفق عليه مع المتهمة الثالثة والتى أمدتهم به وما أن وصل المجنى عليه حتى الشهر الأول سلاح نارى وأطلق منه صوبه عباريين ناريين أصابه احداهما بصدره فأحدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته.

جرى ضبط المتهمين الثلاثة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3581 جنح مركز الزقازيق لسنة 2022، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالة المتهمين محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق.