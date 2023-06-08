السجن المشدد 7 سنوات لمتهمين والحبس عامين لآخر لاتهامهم بسرقة دراجة نارية بالشرقية

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار أحمد سمير سليم والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 3097 لسنة 2023 جنايات مركز ههيا، المقيدة برقم 240 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إسلام م إ هـ، وأحمد ال أ ع، مقيمين بمركز الإبراهيمية، ومحمد ال ع م، مقيم بمركز ههيا، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بأنهم في يوم 25 فبراير الماضي، وبدائرة مركز ههيا، قد سرق المتهمين الأول والثاني المجني عليه محمد م ب ع م، بطريق الإكراه ليلًا بالطريق العام.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول قد استوقف المجني عليه وطلب منه توصيله إلى أحد الأماكن، واستقل المتهم الثاني بمنتصف الطريق الدراجة قيادة المجني عليه، وما أن وصلوا إلى أحد الأماكن الخالية من الآدميين حتى طلب المتهم الثاني من المجني عليه الوقوف، وما أن وقف حتى أشهر سلاح أبيض سنجة وطلب المتهمين من المجني عليه الترجل من الدراجة فأذعن لأمرهما، وتمكن من المتهمين من سرقة الدراجة النارية ومبلغ مالي من المجني عليه وهاتفيه الجوالين، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته ولاذا بالفرار بالمسروقات على النحو المبين في التحقيقات، فيما أخفى المتهم الثالث الدراجة المسروقة مع علمه بكونها متحصلة من جريمة سرقة بالإكراه على النحو المبين بالتحقيقات.