اعترافات لصوص المجوهرات فى القاهرة :"نسرقها بالمغافلة والخطف"

كتب محمود عبد الراضي

اعترف لصوص بسرقة المجوهرات من المواطنين بأسلوب الخطف والمغافلة، مستغلين انشغال المواطنين وسرقة القطع الذهبية صغيرة الحجم، وبيعها بهدف تحقيق الثراء السريع.

ونجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب حال قيامها بعرض مجموعة من المشغولات الذهبية على أحد محلات بيع المصوغات الذهبية بدائرة القسم بسعر باخس لايتناسب مع قيمتهم، وبمناقشتها عن مصدر تحصلها على المصوغات قررت بأنها تحصلت عليها من أحد الأشخاص "تم ضبطه" لبيعها مقابل مبلغ مالى، ونفت علمها عن مصدر تحصله عليها.

وبسؤاله عن مصدر تلك المشغولات المشار إليها إعترف بسرقتها من إحدى الشقق السكنية بأسلوب "المغافلة" وتسليمها للمذكورة للتصرف فيها بالبيع مقابل مبلغ مالى.

ونجحت الجهود في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة أسيوط، لقيامه بسرقة قطعة مشغولات ذهبية من إحدى السيدات مقيمة بمحافظة الجيزة، حال تواجدهما بدائرة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بأسلوب "الخطف" وبمواجهتـــه اعترف بارتكاب الواقعة.