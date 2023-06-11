وقال متحدث باسم سلطة التخفيف من آثار الكوارث في محافظة /خيبر بختونخوا/ المتضررة، تيمور على خان - حسبما نقلت شبكة "تشانل نيوز آشيا" اليوم /الأحد/ - إن ما لا يقل عن 12 شخصا دفنوا أحياء بعد انهيار أسطح منازلهم وجدرانها، مضيفا أن أكثر من 200 رأس من الماشية قد نفقت إثر الأحداث.



وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أنها ستبدأ إجلاء ما بين 8 آلاف إلى 9 ألاف أسرة بطول ساحل محافظة /السند/، بما في ذلك مدينة /كراتشى/ الساحلية، كما سيتم نشر الجيش بدءا من الغد بغرض تقديم المساعدة.



كما يتجه إعصار حلزوني عبر بحر العرب بتجاه سواحل باكستان والهند، ومن المتوقع أن يصل إلى اليابسة بنهاية الأسبوع الجارى.