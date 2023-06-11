أسراب النحل تغزو سماء مانهاتن الأمريكية.. فيديو

كتب محمد جمال

أظهر مقطع فيديو على موقع "تويتر" أسراب من النحل تحلق بشكل كثيف في سماء مانهاتن أشهر مناطق مدينة نيويورك، بحسب شبكة " ايه بى سى نيوز".

وشوهدت أسراب النحل في الهواء وعلى جدران المباني المحيطة بالمكان، ما استدعى تدخل رجال الشرطة حتى لا يتعرض الموجودون في المكان للخطر.

New York City was buzzing as a swarm of bees flew around a Manhattan block. The NYPD and beekeepers arrived and were able to contain them. 🐝 https://t.co/uvX1jdieFw pic.twitter.com/6XmHjgZtCU — ABC News (@ABC) June 10, 2023

وظهر مربو النحل أثناء محاولاتهم لتجنيب الناس الأذى عن طريق إعادة جمع أسراب النحل فn صناديق خاصة.