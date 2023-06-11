اليوم السابع
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أسراب النحل تغزو سماء مانهاتن الأمريكية.. فيديو

الأحد، 11 يونيو 2023 06:12 م
أسراب النحل تغزو سماء مانهاتن الأمريكية.. فيديو أسراب النحل
كتب محمد جمال

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أظهر مقطع فيديو على موقع "تويتر" أسراب من النحل تحلق بشكل كثيف في سماء مانهاتن أشهر مناطق مدينة نيويورك، بحسب شبكة " ايه بى سى نيوز".
 
وشوهدت أسراب النحل في الهواء وعلى جدران المباني المحيطة بالمكان، ما استدعى تدخل رجال الشرطة حتى لا يتعرض الموجودون في المكان للخطر.
 
 
وظهر مربو النحل أثناء محاولاتهم لتجنيب الناس الأذى عن طريق إعادة جمع أسراب النحل فn صناديق خاصة.
 
 

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