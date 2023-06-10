اليوم السابع
Ads
السبت، 10 يونيو 2023 09:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

ميقاتى يدعو مجلس الوزراء اللبنانى للانعقاد الثلاثاء المقبل بجدول أعمال من بندين

السبت، 10 يونيو 2023 08:05 م
ميقاتى يدعو مجلس الوزراء اللبنانى للانعقاد الثلاثاء المقبل بجدول أعمال من بندين ميقاتى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى الى عقد جلسة لمجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال فى السراى الكبير مقر الحكومة اللبنانية ببيروت عند الثالثة عصر يوم /الثلاثاء/ المقبل، بجدول أعمال من بندين.

وتعد الجلسة هى الثامنة للحكومة ميقاتى بهيئة تصريف الأعمال منذ تولى حكومته صلاحيات رئيس الجمهورية منذ بداية الفراغ الرئاسى فى نوفمبر الماضي.


ويتضمن جدول الأعمال بحث موضوع النازحين السوريين وموضوع طلب وزارة العدل الموافقة على عقد اتفاق بالتراضى مع محاميين فرنسيين للمعاونة فى الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية ضد حاكم مصرف لبنان المركزى فى ملف السيدة الأوكرانية كوساكوفا ورفاقها والمتهم فيها حاكم المصرف.

 

 


ميقاتى

لبنان

الوزراء اللبنانى

بيروت



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة