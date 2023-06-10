مصرع سيدة وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم ميكروباص وموتوسيكل بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 7 آخرين بكسور وارتجاج بالمخ وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم اليوم السبت، إثر تصادم سيارة ميكروباص وموتوسيكل بمركز إيتاى البارود بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة

وبالفحص تبين مصرع "منال ا.ا" 40 سنة وإصابة7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وموتوسيكل بطريق الدلنجات- إيتاى البارود .

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بايتاى البارود لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة.

وبالفحص تبين مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الدولى- الضبعة بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.