اليوم السابع
Ads
السبت، 10 يونيو 2023 01:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظة الجيزة تنظم غدا ملتقى توظيف.. مزايا تأمينية وسكن للمغتربين

السبت، 10 يونيو 2023 12:47 م
محافظة الجيزة تنظم غدا ملتقى توظيف.. مزايا تأمينية وسكن للمغتربين محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينظم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، يوم غد الأحد، ملتقى توظيف بمقر الجهاز، بدءً من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا، وذلك بحضور مسئول الموارد البشرية بأحد سلاسل المطاعم.
 
وأوضح الجهاز أن الوظائف المطلوبة تشمل (مدير مطعم - مساعد مدير مطعم - مشرف مطعم (أقصى سن 40 عام - شرط الخبر في مجال الفاست فود) - عضو فريق - طباخ - ويتر - كول سنتر (أقصى سن من 35 عام - خبرة أو بدون). 
 
وأشار إلى أن الوظائف تتيح العديد من المزايا، وذلك على النحو الآتي: (تأمين اجتماعي - تأمين صحي - تأمين على الحياة - حوافز شهرية - تبس فرى - عقد عمل - فرص للترقيات على الوظائف الإدارية - التدريب على سيستم مكان العمل - سكن للمغتربين - زى موحد).
 
وأوضح الجهاز أنه على الراغبين في التقدم للوظائف المطلوبة، الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوم غد الأحد، كما يمكن التواصل مع الجهاز للاستفسار عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 - 35711198".
 
 
 
 

وظائف

فرص عمل

ملتقى توظيف

الجيزة

محافظة الجيزة



الموضوعات المتعلقة

محافظ الجيزة يتفقد نسب التنفيذ بمشروع تغطية ترعة المنصورية.. صور

الجمعة، 09 يونيو 2023 04:29 م

مبادرة المشروعات الخضراء: 520 مشروعًا من محافظة الجيزة تهدف لتغير المناخ

الجمعة، 09 يونيو 2023 04:09 م

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير طرق طراد النيل والمنصورية

الخميس، 08 يونيو 2023 11:44 ص

محافظة الجيزة تستعد لعيد الأضحى.. فتح 23 مجزرا بالمجان وغرامة 3 آلاف جنيه للذبح بالشوارع.. وتكثيف الحملات البيطرية.. وحظر إقامة شوادر بيع الأغنام دون تصريح.. و5 آلاف جنيه غرامة نقل جلود الأضاحى فى هذه الحالة

الخميس، 08 يونيو 2023 07:00 ص

محافظة الجيزة تنظم اليوم معرضا لمنتجات الشباب بمشاركة 40 عارضاً

الخميس، 08 يونيو 2023 01:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة