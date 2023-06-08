اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 يونيو 2023 12:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

ويوجه بإدخال قرى لمنظومة الجمع السكنى..

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير طرق طراد النيل والمنصورية

الخميس، 08 يونيو 2023 11:44 ص
محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير طرق طراد النيل والمنصورية محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير طرق طراد النيل والمنصورية
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء مراكز ومدن منشأة القناطر وأوسيم وكرداسة بالتنسيق مع الجهات المنفذة لأعمال الرصف بعدد من الطرق الجاري رفع كفاءتها لسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة لها، على أن يتم إدخال كافة القرى الواقعة عليها لمنظومة الجمع السكنى للمخلفات لمنع إلقاءها بالطرق ورفع الإشغالات وتطوير مداخل القرى للحفاظ على الأعمال ومراعاة المظهر الحضاري.

تكليفات المحافظ جاءت خلال جولته الميدانية بطريق طراد النيل، وشارع محطة مياه منشأة القناطر وطرق أم دينار، الجلاتمة، الحسانيين، المنصورية)، لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال ومراجعة الملاحظات قبل استلامها من الشركات المنفذة.

ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة أوسيم ببحث مخطط لتطوير المنطقة الواقعة بتقاطع طريق طراد النيل ومدخل قرية برطس، وذلك لتوفير موقف سرفيس لمنع التكدسات بتلك النقطة الحيوية والتى تشهد كثافات مرورية على مدار اليوم بالإضافة إلى إقامة سوق حضاري لاستيعاب الباعة الجائلين وللحفاظ على سلامة وأمن المواطنين خلال عبورهم لمزلقان السكه الحديد بقرية برطس.

وتفقد المحافظ أعمال التوسعة ببعض قطاعات طريق طراد النيل وأعمال وضع الطبقات الرابطة والسطحية بقطاعات أخرى نطاق مركز منشأة القناطر، مشددا على توفير أقصى مساحة ممكنة وضمها للطريق لتنفيذ أعمال الإزدواج وإقامة الأرصفة والجزيرة الوسطى مع مراعاة الارتفاعات ومناسيب الطريق عند تقاطعها مع مداخل القرى والشوارع الرئيسية للحفاظ على إنسيابية الحركة، مؤكداً على أهمية أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع محطة مياه منشأة القناطر لكونه يضم العديد من المنشأت الحيوية والخدمية والمصالح الحكومية.

وخلال مروره بأعمال التطوير الجارية بطريق الجلاتمة الحسانيين، عاين راشد الموقع المخصص لإقامة مجمع مدارس تجريبى ومشروعات خدمية خاصة بمبادرة حياة كريمة بمدخل قرية ذات الكوم على مساحة 8500م2، موجهاً بسرعة رفع كفاءة أكشاك الخدمات والمرافق الواقعة على الطريق بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وإنهاء أعمال المرافق لسرعة تنفيذ الأعمال بالقطاعات المتبقية.

وشدد محافظ الجيزة على منع قطع أى من الأشجار الواقعة بمسار أعمال تطوير ورصف طريق المنصورية موجهاً بضمها للأرصفة الجانبية، على أن يتم رفع كفاءة وتطوير كبارى المشاة الواقعة على الطريق ومنع كافة مظاهر العشوائية.

ولتسهيل حركة المركبات بالقطاعات المتبقية، وجه المحافظ برفع الأتربة وناتج أعمال تبطين ترعة المنصورية وتسوية الطريق لحين الإنتهاء من الأعمال.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورئيس شركة مياه الشرب والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى ورؤساء مراكز ومدن منشاة القناطر وأوسيم وممثل شركة كهرباء جنوب القاهرة ومديرا مديريات الطرق والاسكان ورئيس هيئة النظافة.


محافظ الجيزة

منشأة القناطر

أوسيم

كرداسة

طرق طراد النيل

طريق المنصورية

حياة كريمة

الجمع السكني



الموضوعات المتعلقة

محافظة الجيزة تنظم اليوم معرضا لمنتجات الشباب بمشاركة 40 عارضاً

الخميس، 08 يونيو 2023 01:00 ص

محافظ الجيزة يتابع سير العمل بمستشفى منشأة القناطر المركزى

الأربعاء، 07 يونيو 2023 06:25 م

محافظ الجيزة: رفع طاقة تشغيل محطة مياه أم دينار إلى 20 ألف م3 خلال أشهر

الأربعاء، 07 يونيو 2023 02:40 م

طريقة التقديم بملتقى توظيف محافظة الجيزة.. فرص عمل بمزايا تأمينية

الأربعاء، 07 يونيو 2023 11:44 ص

وزيرا البيئة والإنتاج الحربي ومحافظ الجيزة يتفقدون أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية

الأربعاء، 07 يونيو 2023 09:30 ص

محافظة الجيزة تنظم ملتقى توظيف الأحد المقبل.. اعرف الوظائف المطلوبة

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 01:22 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة