عضو لجنة الفيروسات: مصر أول دولة أفريقية تتبنى مشروع تطعيم الأطفال ضد فيروس B

كتبت أمل علام

قالت الدكتورة منال حمدى السيد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، في تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، إن هناك تعاونًا وثيقًا بين مصر ودول القارة الأفريقية، موضحة أن الرئيس السيسي منذ عام 2019 دعا إلى أن مصر ستدعم علاج مليون أفريقى من الفيروسات الكبدية، وهذا كان أحد الأسباب في بداية التعاون الوثيق مع الدول الأفريقية.

وأوضحت، على هامش مؤتمر صحة أفريقيا Africa Health Excon ، أن مصرعضو لجنة الفيروسات: مصر أول دولة أفريقية تتبنى مشروع تطعيم الأطفال ضد فيروس B، وهى تساهم فى تدريب الأطباء فى دولة رواندا، وقد أصبح لديها حاليًا برنامج قوى للتخلص من الفيروسات الكبدية بعد مصر، مشيرة إلى أن مصر تساعد دول أخرى في القارة الافريقية، مثل جنوب السودان، وتشاد، وأوغندا، وغانا، مؤكدة أن مستشار رئيس جمهورية غانا للصحة شارك بجلسة الفيروسات الكبدية خلال المؤتمر .

وأضافت، إنه بدأنا في ارسال أول جرعات لعلاج فيروس سى في غانا وبدأوا في علاج المرضى حيث تم إرسال 3 آلاف جرعة، ومتوقع أن تصل إلى 50 ألف جرعة بعد تسجيل الحالات، مؤكدة أنهم بدأوا في تسجيل الحالات مثل مصر، وسيتم تدريب 3 دول سيتم تدريبهم في مصر وبالتعاون مع مركز السيطرة على الأمراض الأفريقى "CDC ".

وأكدت أن هناك تعاونًا وثيق مع مركز السيطرة على الأمراض الأفريقى لدعم كل الدول الافريقية، والذى أكد رئيسها عن أهمية وجود عقاقير بأسعار مناسبة للدول الأفريقية مثل مصر تماما، وسيكون الشراء للدول الأفريقية أقل من الدول بالعالم، موضحة ان مصر ستفتح أبوابها لتدريب الأطباء الافارقة.

وأوضحت، أنه عندما لا يكون هناك تطعيم للطفل منذ الولادة فينتقل من الأم الحامل للوليد، مشيرة إلى أن فيروس بى ينتقل من الجدود الى الأحفاد وهو سريع الانتقال، ولا يوجد في الدول الافريقية إجراءات وقائية مثل إعطاء الأم الحامل الأدوية، ونعمل مع منظمة الصحة العالمية لتوفير علاجات للأم الحامل المصابة بفيروس بى، والتي تذهب لعمل فحوصات بسبب متابعة الحمل فتكتشف انها مصابة بفيروس بى كما انه لا يتم تطعيم الأطفال حديثى الولادة، مما لا يحمى الطفل من الإصابة من الام أثناء الولادة .

وقالت الدكتورة منال حمدى السيد، إنه في مصر هناك برنامج لتطعيم الأطفال ضد فيروس بى، رغم انه في الدول الافريقية في حوالى 10% فقط من الأطفال هم الذين يحصلون على لقاح فيروس بى.

وقالت، إن هناك شركتين من الشركات التى تنتج مثائل أدوية عرضت على أفريقيا يتوفير علاج فيروس بى للدول الافريقية ب 30 دولار في السنة وهذا نفس السعر المتوافر لعلاج فيروس الايدز، وهو يعمل على تثبيط الفيروس وعدم تطور المرض ، مشيرة إلى أن علاج فيروس بى يؤخذ مدى الحياة الا فى حالات نادرة جدا عندما يفقد الشخص دلالات فيروس بي، وهى حالات قليلة جدا لا تتخطى الـ 10 % ، ومصر منذ عام 1992 تبنت مشروع إعطاء لقاح فيروس بى للأطفال منذ الولادة للأطفال بعد سن شهرين و4 و6 سنوات، وبدانا جرعة بعد الولادة خلال الــ 24 ساعة من الولادة والتي تم تطبيقها في مصر عام 2016، وفى مصر فان نسب الإصابة أقل من 5%، لمن هم في سن 12 سنة واكثر، ونسب الإصابة في الأطفال أصغر من 5 سنوات أقل من 0.01%، وهى تماثل النسب الدولية.