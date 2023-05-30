الصحة توجه رسالة عاجلة للأمهات لحماية الأطفال من الإصابة بفيروس بى

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن الوقاية من الإصابة بفيروس B عن طريق التطعيم الإجباري للأطفال حديثى الولادة ويمكن إعطاؤه للبالغين ممن لم يتلقوا التطعيم.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن لقاح الالتهاب الكبدى الفيروسى بى لا يسبب الإصابة بالمرض بل يوفر حماية بدرجة كبيرة وقالت وزارة الصحة: اللقاح متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.

كشفت وزارة الصحة والسكان أن لقاح الالتهاب الكبدى "بى" مهم لجميع الفئات وخاصة الأطفال خلال 24 ساعة من الولادة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن اللقاح الخاص بالالتهاب الكبدى بى مهم للأشخاص المخالطين لحالات مصابة بفيروس بى، وكذلك الاشخاص الذين يقومون بعمل جلسات غسيل كلوى.