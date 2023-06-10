عاهل البحرين يبحث مع سلطان بروناى سبل تعزيز التعاون الثنائى

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بحث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم/ السبت/ فى قصر القضيبية مع سلطان بروناى دار السلام حاج حسن البلقية سبل تعزيز التعاون الثنائي، لاسيما فى الجوانب التجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والسياحية بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة.

وأكد الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - مواصلة الجهود لتعزيز مسارات التعاون فى مختلف المجالات الحيوية والاستفادة من المقومات والإمكانات وفرص الإستثمار التى يتمتع بها الجانبان فى دعم المشاريع والبرامج المشتركة، وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين فى المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالخير والنفع للبلدين والشعبين الشقيقين.



وأشاد العاهل البحرينى بما حققته بروناى دار السلام بقيادة السلطان من إنجازات وتقدم وتنمية والتى عززت من مكانتها ودورها فى محيطها الآسيوى، منوها بإسهاماتها الطيبة فى خدمة قضايا الأمة الإسلامية.



من جانبه، أعرب سلطان بروناى دار السلام عن بالغ إعتزازه بجهود العاهل البحرينى فى توثيق روابط الصداقة المتميزة ومجالات التعاون الثنائى مع بلاده، مؤكداً حرصه على توطيد العلاقات التاريخية مع البحرين واستثمار الفرص المتاحة لتطوير وتعزيز مسار هذه العلاقات، وخدمة مصالح البلدين.