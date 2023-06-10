طقس الإسكندرية اليوم.. معتدل على كافة الأنحاء صباحا والصغرى تسجل 20 درجة

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم السبت، حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل صباحا، وتسجل درجات الحرارة اليوم العظمى 27 درجة، والصغرى تسجل 20 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسا معتدلا على كافة الأنحاء فى الصباح الباكر، حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، وطقس غائم جزئى على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29.

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس، وطوله: 92 يوما و17 ساعة و13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.