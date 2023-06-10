ضمن فعالياتها بمحافظة شمال سيناء..الشباب والرياضة تساهم فى إعمار سيناء بزراعة ألف شجرة زيتون

بدأت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين بالإدارة المركزية لتنمية النشء فى تنفيذ العديد من الفعاليات التى يتم تنفيذها حاليا بمحافظة شمال سيناء فى مشاركة 400 طفل من أبناء محافظة شمال سيناء فى إعمار سيناء من خلال زراعة ألف شجرة زيتون ، وذلك بالتزامن مع إحتفالات يوم البيئة العالمى ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

وتأتى هذه المبادرة ضمن فعاليات الأنشطة الصيفية والتى تنفذها الوزارة بالمحافظات المختلفة وبمشاركة النشء من أندية المناخ والبيئة ، والشعب الكشفية التابعة للوزارة فى تلك المخافظات..

ومن المقرر أن تتضمن الفعاليات عدد من الأنشطة والمشروعات التى يقوم بها النشء من أبناء المحافظة على مدار يومين فى مختلف قري ومدن محافظة شمال سيناء.