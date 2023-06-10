حبس مسجل يروج الأقراص المخدرة وسيدة تتاجر فى الهيروين بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، حبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 2000 قرص مخدر من عقار "التامول" قبل ترويجها والاتجار بها علي عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة .

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بتمكنت القوة الأمنية تابعة لمباحث قسم محرم بك، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة القسم وذلك أثناء استقلال سيارة وحيازته كمية من الأقراص المخدره.

وبتفتيشه عثر بحوزته علي 2000 قرص مخدر لعقار "التامول" ومبلغ مالى وهاتف محمول، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وعلي صعيد آخر ، قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، حبس سيدة 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازتها كمية من مخدر الهيروين بقصد ترويجها علي عملائها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام سيدة، مقيمه بدائرة قسم شرطة باب شرقي، تخصصت فى الإتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائها متخذه من دائر القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

علي الفور تم عمل كمين بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، تم إستهدافها والقي القبض عليها وبتفتيشها عثر بحوزتها علي كمية لمخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهتها بالمضبوطات اقرت بما جاء في الضبط وإضافة أنها تزاول بقصد التربح منه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.