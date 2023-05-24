تفاصيل سقوط تاجر الكيف قبل ترويج كمية من الأقراص المخدرة فى أبو النمرس

كتب بهجت أبو ضيف

أرشد عاطل تم ضبطه في منطقة أبو النمرس، وبحوزته 100 قرص مخدر بأبو النمرس عقب القبض عليه عن هوية مسجل خطر اعتاد الحصول منه على المواد المخدرة ، ليتولى ترويجها بين عملائه.

وذكر المتهم أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أنه يخزن المواد المخدرة بمسكنه، تمهيدا لترويجها بين عملائه، حبث يتنقل بينهم بواسطة دراجة بخارية، وقال المتهم أن الهاتف المضبوط بحوزته يستخدمه في التواصل مع عملائه لتحديد موعد ومكان لقاءهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة في أبو النمرس.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط بحوزته 100 قرص مخدر وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرر المحضر اللازم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.