تناول وجبة إفطار منخفضة الكربوهيدرات يتحكم في مستويات السكر بالدم

كتبت إيناس البنا

داء السكري من النوع 2 (T2D) هو أكثر أشكال مرض السكري شيوعًا ، ويحدث عندما لا يستخدم جسمك الأنسولين بشكل صحيح، مما يؤدي إلى مستويات غير طبيعية للسكر في الدم.

على الرغم من أن داء السكري من النوع 2 يُلاحظ عادةً بين البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا، إلا أن عددًا متزايدًا من السكان الشباب، بما في ذلك الأطفال والمراهقين، يتم اكتشافهم أيضًا مع هذه الحالة.

تتضمن إدارة مرض السكري الأكل الصحي والنشاط وتناول الأدوية الموصوفة (الأنسولين أو أدوية السكري عن طريق الفم) للتحكم في مستويات السكر في الدم وتجنب المضاعفات.

إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2، فقد يساعد تقليل الكربوهيدرات من قائمة الإفطار في التحكم بشكل أفضل في مستويات السكر في الدم. هذا وفقا لدراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية.

اقترحت الدراسة التي قادها باحثون في جامعة كولومبيا البريطانية (UBC) Okanagan أن التحول من وجبة إفطار تقليدية قليلة الدسم على النمط الغربي ، مثل دقيق الشوفان والخبز المحمص والفاكهة ، إلى وجبة منخفضة الكربوهيدرات غنية بالبروتين والدهون ، مثل البيض.

فوائد تناول وجبة منخفضة الكربوهيدرات للأشخاص الذين يعانون من داء السكري من النوع 2



عادة ما يعاني الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 من زيادة سريعة أو كبيرة في مستويات السكر في الدم بعد تناول الوجبة. من الأهمية بمكان خفض تقلبات الجلوكوز بعد الوجبة والتغيرات السريعة في الجلوكوز لإدارة هذه الحالة ، ويجب أن تركز استراتيجيات العلاج على هذا.

يعتقد باحثو UBC Okanagan أن بدء اليوم بتناول وجبة منخفضة الكربوهيدرات غنية بالبروتين والدهون يمكن أن يحد من تقلبات ارتفاع السكر في الدم، تغيير الوجبة الأولى في اليوم وتناول وجبة إفطار منخفضة الكربوهيدرات يساعدان في الحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة على مدار اليوم.

يعد الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة أمرًا بالغ الأهمية للحد من المضاعفات المرتبطة بمرض السكري بما في ذلك الالتهاب وأمراض القلب والأوعية الدموية ، وهي السبب الرئيسي للمرض في مرضى السكري من النوع 2.

تعتبر الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات كاستراتيجية غذائية لتحسين التحكم في الجلوكوز حقيقة معروفة ولكن تبني عادة الأكل هذه على المدى الطويل ليس بالأمر السهل، وفقًا للدراسة الجديدة ، ليست هناك حاجة لإجراء إصلاح شامل للنظام الغذائي ، فقد يكون جعل الوجبة الأولى فقط من الكربوهيدرات منخفضة الكربوهيدرات كافية لاستقرار نسبة السكر في الدم خلال اليوم.

بعض النصائح الفعالة لإدارة مرض السكري

يجب على المريض أن يلعب دورًا رئيسيًا في إدارة مرض السكري، فيما يلي بعض النصائح التي اقترحها مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة لإدارة مرض السكري بشكل فعال:

تحقق من نسبة السكر في الدم بانتظام

تناول طعامًا صحيًا وكن نشطًا

تناول الأدوية حسب إرشادات الطبيب

حافظ على ضغط الدم والكوليسترول بالقرب من الأهداف

تحكم في التوتر لأنه يمكن أن يجعل إدارة مرض السكري أكثر صعوبة

يجب على مرضى السكري الانتباه إلى علامات ارتفاع أو انخفاض نسبة السكر في الدم، ومراقبة أقدامهم وجلدهم وعينهم لاكتشاف المشكلات مبكرًا.