اليوم السابع
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المستشار سامح عبد الحكم ينعي "والدة" رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

السبت، 10 يونيو 2023 06:00 م
المستشار سامح عبد الحكم ينعي "والدة" رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي المستشار سامح عبد الحكم
كتب إبراهيم قاسم

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نعى المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا وفاة والدة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
 
وجاء النعى كالأتى "بخالص العزاء وصادق المواساة، أنعى وفاة السيدة والدة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، راجيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم سيادته وكل ذويها من الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.
 
وكانت قد تُوفيت مساء أمس الجمعة والدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
 
وسيقام العزاء يوم الأحد 11 يونيو بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.
 
 

سامح عبد الكريم

محكمة الجنايات

أمن الدولة العليا

مجلس الوزراء



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