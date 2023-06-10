اليوم السابع
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المرور تحرر 81 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

السبت، 10 يونيو 2023 11:39 ص
المرور تحرر 81 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة المرور- أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
 
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (81750) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:
 
(12664) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(278) مخالفة السير بدون تراخيص، (7) دراجات نارية مخالفة، و(20) مخالفة موقف عشوائى، (18) مخالفة شروط التراخيص. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

المرور

حركه المرور

مخالفات المرور

وزاره الداخليه



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