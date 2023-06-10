الخارجية السعودية تعزى الصومال في ضحايا انفجار ذخائر بالعاصمة مقديشو

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن بالغ التعازي للصومال، إثر انفجار ذخائر جنوبي العاصمة مقديشو وتسبب في وفاة وإصابة عددٍ من المدنيين، وأعربت الوزارة عن تضامن المملكة مع حكومة وشعب الصومال الشقيق في هذا المصاب، راجية للمصابين الشفاء العاجل.

وكانت الشرطة الصومالية، أعلنت صباح اليوم السبت، عن مقتل منفذي الهجوم الإرهابي ضد فندق “بيرل” المطل على شاطئ ليدو في مقديشيو.

وقالت الشرطة في بيان لها إن "قواتنا الباسلة تمكنت من تصفية 7 عناصر إرهابية، هم كافة مهاجمي الفندق، الليلة البارحة مضيفة أن حصيلة القتلى للمدنيين بلغت 6 أشخاص، كما أصيب 10 آخرون، واستشهد أيضا ثلاثة جنود ضمن الشرطة الوطنية."

وأضافت أنه تم إنقاذ 84 مدنيا كانوا يتواجدون في ساحات الفندق، أثناء اقتحام الإرهابيين هناك، وأشارت إلى أن المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات الواقعة بالعاصمة مقديشو.