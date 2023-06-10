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القوات الصومالية تنهي حصار فندق هاجمته حركة الشباب الإرهابية في مقديشو

السبت، 10 يونيو 2023 09:19 ص
القوات الصومالية تنهي حصار فندق هاجمته حركة الشباب الإرهابية في مقديشو هجوم فندق الصومال
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت القوات الصومالية، اليوم السبت، إنها أنهت هجوما وحصارا إرهابيا نفذته حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة ضد فندق "بيرل" المطل على شاطئ ليدو بالعاصمة مقديشو.

وقال التلفزيون الوطني الصومالي، إن أجهزة الأمن الوطني، أنقذت العديد من المدنيين من مكان الحادث ، هذا وقامت وحدات من قوات الشرطة بتطويق مكان الانفجار تجنبا لأي مفاجآت.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى أنها استهدفت مكانًا تتردد عليه أشخاص من الحكومة.

ولم تذكر السلطات عدد القتلى أو الضحايا، وكانت حركة الشباب هاجمت في أغسطس 2020 "إيليت" وهو فندق آخر يقع على شاطئ الليدو مما أسفر عن مقتل عشرة مدنيين وشرطي.

 

سيارة إسعاف بمحيط الحادث
سيارة إسعاف بمحيط الحادث

 

إنقاذ المحاصرين
إنقاذ المحاصرين

 

الهجوم على الفندق
الهجوم على الفندق

 

 


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مقديشو

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