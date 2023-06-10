الإفراط في زيت الزيتون والدهون الصحية يرفع نسبة الكوليسترول الضار

كتبت ميرفت رشاد

يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط لأي نوع من الدهون إلى زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والتغيرات غير المواتية في ملف الكوليسترول، تذكر أن جميع الدهون تحتوي على تسعة سعرات حرارية لكل جرام، هذا هو أكثر من ضعف الكمية الموجودة في الكربوهيدرات والبروتينات، لذا مارس الاعتدال والتركيز على وجبة متوازنة ، وإليك العواقب المحتملة لتناول الدهون المفرطة على الكوليسترول ، وفقًا لما نشره موقع "indianexpress".

يلعب الكوليسترول دورًا مهمًا في أجسامنا، حيث يعمل بمثابة لبنة لبناء أغشية الخلايا ومقدمة لهرمونات مختلفة ، لا يتم إنشاء كل الكوليسترول على قدم المساواة. هناك نوعان: الكوليسترول الجيد، المعروف بالبروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، والكوليسترول السيئ، المعروف بالبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL). يعد فهم الاختلافات بين هذين الشكلين أمرًا حيويًا للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.



يُعد التمييز بين الكوليسترول الجيد والضار أمرًا ضروريًا لأن استهلاك كمية زائدة من الكوليسترول السيئ يمكن أن يكون له آثار ضارة على صحتنا، تساهم الخيارات الغذائية السيئة ، مثل تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة والمتحولة، في زيادة مستويات LDL. الأطعمة مثل الأطعمة المقلية والمعالجة ومنتجات الألبان كاملة الدسم واللحوم الدهنية هي مصادر شائعة للكوليسترول السيئ، يمكن أن تؤدي أنماط الحياة التي تتسم بقلة الحركة والتدخين وبعض الحالات الطبية إلى زيادة مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة.

دور الدهون في نظامنا الغذائي تلعب الدهون دورًا مهمًا في أجسامنا، حيث توفر الطاقة وتساعد في امتصاص العناصر الغذائية وتدعم الوظائف الحيوية المختلفة. تعتبر الدهون غير المشبعة، بما في ذلك الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة، صحية بشكل عام وتوجد في الأطعمة مثل الأفوكادو والمكسرات والبذور والأسماك الدهنية، ارتبطت هذه الدهون بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب وتحسين مستويات الكوليسترول عند تناولها باعتدال، المصادر الجيدة للدهون الأحادية غير المشبعة هي زيت الزيتون وزيت الفول السوداني وزيت الكانولا والأفوكادو ومعظم المكسرات، بالإضافة إلى زيوت القرطم وعباد الشمس.