5 قواعد أساسية لصحة القناة الهضمية ..منها تقليل الأطعمة المصنعة

كتبت ميرفت رشاد

يساعدك الحفاظ على صحة الأمعاء الجيدة على تجنب العديد من المشكلات الصحية ، من الأمراض المزمنة إلى المشكلات المرتبطة بالتوتر، قد يؤدي جعل عملية الهضم والأمعاء الصحية أولوية أيضًا إلى تحسين صحتك وتقليل فرص الإصابة بأمراض غير مرغوب فيها، وإليك خمس قواعد أساسية لكيفية تحسين صحة الأمعاء ، للمساعدة في الحفاظ على مستويات صحية من البكتيريا والحفاظ على عمل أمعائك بصحة مثالية، وفقا لما نشره موقع " themanual".

تناول المزيد من الأطعمة النباتية



يعني النظام الغذائي النباتي أنك تحصل على مادة البوليفينول والحماية من الالتهابات، أضف بانتظام أطعمة مثل البذور والخضراوات الكاملة وحتى الأطعمة مثل الشوكولاتة الداكنة، سيساعد في تقليل الالتهاب المزمن وتعزيز المناعة وصحة القلب مع السماح لنظام القلب والأوعية الدموية بضخ الدم إلى كل منطقة من جسمك بشكل أكثر فعالية.

يبدو أن أكثر الأمعاء صحة لديها أكبر تنوع في الميكروبات، إن تضمين المزيد من الفواكه والخضراوات والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة والبقوليات في النظام الغذائي يسمح لكل ميكروب بالاستمتاع بمفضلاته مع تزويدنا بالمركبات التي يمكن أن تقلل الالتهاب وتحمي بطانة الأمعاء.

قلل من الأطعمة المصنعة والسكرية



الأطعمة المصنعة الغنية بالملح والسكريات البسيطة تسمح للبكتيريا غير الصحية بالنمو ، هذا يدفع البكتيريا الصحية إلى الخارج ويخل بتوازن الميكروبيوم، يعد الابتعاد عن الكثير من الحلويات والوجبات الجاهزة وغيرها من المنتجات الغذائية المعالجة بشكل كبير قاعدة جيدة عند تعلم كيفية شفاء أمعائك.

أن الحفاظ على صحة الأمعاء الجيدة أمر بالغ الأهمية للرفاهية العامة، يمكن للأطعمة المصنعة والسكرية أن تخل بتوازن البكتيريا النافعة في الأمعاء ، مما يؤدي إلى التهاب ومشاكل صحية أخرى، من المهم الحد من تناول الأطعمة المصنعة والسكرية واختيار الأطعمة الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية بدلاً من ذلك.

حافظ على نظام غذائي غني بالألياف



يساعد تضمين كمية عالية من الألياف في نظامك الغذائي في الحفاظ على حركات الأمعاء الصحية وخفض مستويات السكر في الدم والكوليسترول مع المساعدة في إنقاص الوزن بشكل عام، يشمل ذلك الأطعمة الصحية للأمعاء مثل الخضار الورقية الداكنة والخضراء وبذور الكتان والفواكه الكاملة.

التمارين المنتظمة



تعتبر التمارين المنتظمة مهمة للحفاظ على أمعاء صحية لأنها تساعد على تحسين عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية ، يمكن أن يساعد النشاط البدني في تقليل مستويات التوتر والتي بدورها يمكن أن تدعم صحة الجهاز الهضمي بشكل أفضل، اهدف إلى ممارسة نشاط متوسط ​​الشدة لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم ، مثل الجري أو ركوب الدراجات ، للحفاظ على أداء أمعائك بشكل جيد.

استهلك الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك



يساعد تناول الأطعمة المخمرة مثل الزبادي واللبن الرائب على دعم كائنات الأمعاء الصحية، تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، هي كائنات حية دقيقة توفر فوائد صحية عند استهلاكها، يعتبر مخلل الكرنب واللبن والأطعمة المخمرة الأخرى مصادر ممتازة للبروبيوتيك.