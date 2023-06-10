اليوم السابع
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إصابة 8 أشخاص عقرهم كلب فى منطقة بولاق الدكرور بالجيزة

السبت، 10 يونيو 2023 01:36 م
إصابة 8 أشخاص عقرهم كلب فى منطقة بولاق الدكرور بالجيزة كلاب ضالة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيب 8 أشخاص بجروح، نتيجة عقر كلب لهم، في بولاق الدكرور، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

 

ورد بلاغ لغرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض عددا من الأشخاص لعقر كلب في شارع الرشاح، ببولاق الدكرور، بإجراء التحريات تبين أن كلب عقر 8 أشخاص، مما أدى لإصابتهم، وتم نقلهم إلى مستشفى بولاق الدكرور، للحصول على المصل وتلقي العلاج اللازم.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتنسيق مع الطب البيطري، وحي بولاق الدكرور، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


عقر كلب

بولاق الدكرور

امن الجيزة

اخبار الحوادث



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