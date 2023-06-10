إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص وسيارة نصف نقل بزراعى البحيرة

أصيب 5 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم مساء اليوم السبت إثر تصادم سيارتى ميكروباص ونصف نقل بمركز دمنهور بالبحيرة.
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتى ميكروباص ونصف نقل بطريق القاهرة- الاسكندرية الزراعى بالقرب من مدينة دمنهور.
وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بدمنهور لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مصرع شخصان وإصابة 3 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم آثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة.
وبالفحص تبين مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الدولى- الضبعة بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.
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