إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص وسيارة نصف نقل بزراعى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 5 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم مساء اليوم السبت إثر تصادم سيارتى ميكروباص ونصف نقل بمركز دمنهور بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتى ميكروباص ونصف نقل بطريق القاهرة- الاسكندرية الزراعى بالقرب من مدينة دمنهور.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بدمنهور لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.