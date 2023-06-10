إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أُصيب 3 أشخاص بينهم سيدتين بإصابات متعددة تراوحت بين جروح وكدمات في مشاجرة نشبت بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة في إحدى قرى مركز طامية بمحافظة الفيوم، حيث بدأت بمشادة كلامية بسبب لهو الأطفال ثم تطورت إلى مشاجرة استخدم خلالها أحد الأطراف الأسلحة النارية، وأصاب كل طرف أشخاصًا من الطرف الآخر.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتم السيطرة على المشاجرة وإنهائها وضبط طرفيها، كما تم نقل المصابين للمستشفى.

كانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين في بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية اللى مكان البلاغ، وتبينّ نشوب مشاجرة بين عائلتين بمدينة طامية بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وتسببت المشاجرة في إصابة كل من سيد ب ح (50 سنة) بجرح قطعي في اليد اليسرى وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، وأماني س ع (30 سنة) بكدمة شديدة بالكتف الأيسر، ونهى س ف (35 سنة) بكدمة شديدة في اليد اليمنى.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان المشاجرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

كما تم القبض على طرفي المشاجرة، وتبادل الطرفان الإتهامات فيما بينهما، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.