اليوم السابع
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الخميس، 08 يونيو 2023 12:48 م
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الداخلية تضبط المتهمين بالتشاجر فى السلام

الخميس، 08 يونيو 2023 12:44 م
الداخلية تضبط المتهمين بالتشاجر فى السلام مشاجرة - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة  من السيطرة على مشاجرة بالسلام وضبط طرفيها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم .
 
بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (عامل خردة بحوزته "فرد خرطوش" - نجل شقيقه - وصديقه "عامل خردة"، جميعهم مقيمين بدائرة القسم) وطرف ثان ( طالب "مصاب برش خرطوش" - شقيق والدته مقيمان بمحل البلاغ )، بسبب مشادة كلامية بين الطرفين لخلافات بينهما حول شراء "خاتم" خاص بأحد الأشخاص من الطرف الأول تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب واستخدام أحد الأشخاص من الطرف الأول "السلاح المضبوط بحوزته" مما نتج عن ذلك إصابة الطالب من الطرف الثانى المنوه عنها ، وكذا إصابة شخصان آخران بجروح متفرقة بالجسم تصادف تواجدهما بمحل الواقعة.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المُستخدم فى الواقعة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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