أكاديمية الشرطة تستضيف دورة تدريبية فى مجال القانون الدولى الإنسانى

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

إستضافت أكاديمية الشرطة بمقر مركز بحوث الشرطة، الدورة التدريبية التى نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مجال "القانون الدولى الإنسانى وآليات تطبيقه على الصعيدين الوطنى والدولى" لعدد من ضباط الوزارة خلال الفترة من 4-7 يونيو الجارى.

تضمن البرنامج التدريبى (التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلى والدولى – تصنيف النزاعات المسلحة – مبادئ إستخدام القوة فى النزاعات المسلحة – الفئات المشمولة بالحماية – آليات إحترام القانون الدولى الإنسانى – أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مجال الحماية أثناء النزاعات المسلحة) فضلاً عن التدريب على مبادئ إستخدام القوة فى النزاعات المسلحة.

يأتى ذلك فى إطار إهتمام الوزارة بالإنفتاح على كافة المنظمات الدولية المعنية، دعماً وتعزيزاً لمسارات التعاون فى مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط العاملين بها.