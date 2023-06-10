اليوم السابع
Ads
السبت، 10 يونيو 2023 01:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أكاديمية الشرطة تستضيف دورة تدريبية فى مجال القانون الدولى الإنسانى

السبت، 10 يونيو 2023 12:11 م
أكاديمية الشرطة تستضيف دورة تدريبية فى مجال القانون الدولى الإنسانى أكاديمية الشرطة ـ أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
إستضافت أكاديمية الشرطة بمقر مركز بحوث الشرطة، الدورة التدريبية التى نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مجال "القانون الدولى الإنسانى وآليات تطبيقه على الصعيدين الوطنى والدولى" لعدد من ضباط الوزارة خلال الفترة من  4-7 يونيو الجارى.
 
 
تضمن البرنامج التدريبى (التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلى والدولى – تصنيف النزاعات المسلحة – مبادئ إستخدام القوة فى النزاعات المسلحة – الفئات المشمولة بالحماية – آليات إحترام القانون الدولى الإنسانى – أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مجال الحماية أثناء النزاعات المسلحة) فضلاً عن التدريب على مبادئ إستخدام القوة فى النزاعات المسلحة.
 
 
يأتى ذلك فى إطار إهتمام الوزارة بالإنفتاح على كافة المنظمات الدولية المعنية، دعماً وتعزيزاً لمسارات التعاون فى مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط العاملين بها.

مركز بحوث الشرطة

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

أكاديمية الشرطة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة