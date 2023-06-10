أخبار مصر.. السكة الحديد تشغل قطارات إضافية لعيد الأضحى بدءا من 22 يونيو

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها رفع هيئة السكك الحديدية درجات الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، واتخاذ كل السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لاستيعاب الأعداد المتزايدة لجمهور الركاب وتواجد قيادات الهيئة بغرفة العمليات للإشراف ومتابعة تشغيل حركة القطارات على جميع الخطوط، بالإضافة إلى زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية بالكلية الحربية فجر اليوم

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم، مقر الكلية الحربية، حيث أجرى جولة تفقدية - صرح بذلك المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

ارتفاع توريد القمح المحلى لـ3.4 مليون طن حتى الآن تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استلام القمح المحلى من المزارعين، وأنه تم استلام ما يقرب من 3.4 مليون طن قمح محلى على مستوى الجمهورية، وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلى وحتى الآن. الصحة العالمية: مصر من أوائل الدول سيتم إعلان خلوها من فيروس "سى" قالت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتورة نعيمة القصير، إن مصر ستكون من أوائل الدول على مستوى العالم التي سيتم إعلان خلوها من فيروس "سي" خلال الأسابيع المقبلة من قبل المنظمة. التعليم: لجان امتحانات الثانوية العامة جاهزة لاستقبال الطلاب الإثنين المقبل أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة استعداداً لاستقبال الطلاب يوم الإثنين فى أول يوم لأداء الامتحان، مشددة على أنه تم تنظيف اللجان وإعادة فرش المقاعد وتجهيز غرف الكنترولات داخل المدارس وأيضا غرف العزل لاستقبال أى حالة مرضية، مضيفة أن هناك ما يقرب من 2100 لجنة سير تم تجهيزها بشكل كامل، وتم التأكيد على توفير كافة المستلزمات المطلوبة داخل اللجان من أجل توفير كافة وسائل الراحة للطلاب والمعلمين. وزير التموين: إنشاء المخازن الاستراتيجية للسلع وفق أحدث التكنولوجيا العالمية أكد على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إنشاء المخازن الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية علي مدار العام، حيث أن الهدف من إنشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات، وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية / تامة الصنع، وأيضا تقليل حلقات التداول وكذا لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعى وضمان الحفاظ على جودته وسلامته بجانب متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية الأمر الذي يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي "المكاني" والزمني" للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن، كذلك العمل على سهولة التداول الداخلي والحفاظ على جودة السلع .

السكة الحديد تشغل قطارات إضافية لعيد الأضحى بدءا من 22 يونيو وجه المهندس كامل الوزير وزير النقل، رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية برفع درجات الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، واتخاذ كل السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لاستيعاب الأعداد المتزايدة لجمهور الركاب وتواجد قيادات الهيئة بغرفة العمليات للإشراف ومتابعة تشغيل حركة القطارات على جميع الخطوط، بالإضافة إلى زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر، وأكد علي تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز من خلال التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات و أفراد الأمن الإداري لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء خلال عطلة العيد مع استمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات، والتأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياه وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية. الإسكان: تسليم 205 قطع أراضٍ صناعية للمستثمرين بمدينة أكتوبر الجديدة صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بدأ في تسليم ٢٠٥ قطع أراض صناعية بإجمالي مساحات ٤١٤ فدانا بالمدينة، ويستمر في التسليم حتى منتصف أغسطس المقبل، وذلك في مواعيد محددة وفقاً للمعلن من الجهاز.

البرلمان العربي يؤيد مصر في إدارتها لأزمة سد النهضة أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، عن تأييد البرلمان للسياسة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارته لأزمة سد النهضة. الأعلى للجامعات يناقش أساليب تصنيع لوحات المرور بخامات محلية للحد من الاستيراد استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث أعضاء المجلس، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات. وزارة التموين تصرف الدفعة العاشرة من الدعم الاستثنائى للفئات الأولى بالرعاية تصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية الدفعة العاشرة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية، وذلك للفئات الأولى بالرعاية من أصحاب البطاقات التموينية، كما تصرف الوزارة السلع التموينية لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.

وزير العدل يشهد أداء أعضاء قضايا الدولة الجدد حلف اليمين القانونية .. صور