ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14845 طن تشمل: 3700 طن رمل و2200 طن يوريا صب و4550 طن ملح و4395 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 78282 طن تشمل: 8791 طن خردة و1617 طن نواتج تقطير و15083 طن فول صويا و9703 طن كسب فول صويا و7820 طن ابلاكاش و1099 طن خشب زان و18248 طن ذرة و1000 طن كسب عباد و11843 طن قمح و3078 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1782 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 275 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3257 حاوية مكافئة

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 146649 طنًا... بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 192045 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية وأكتوبر، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5215 شاحنة.