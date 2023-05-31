ميناء دمياط تستقبل أحدث سفينة حاويات يابانية بحمولة 155 ألف طن

دمياط - هيثم مراد

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل اليوم، 12 سفينة متنوعة، بينما غادره 12 سفينة أخري، ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة منها سفينة الحاويات العملاقة "ONE "FRIENDSHIP والتي تعد من أحدث سفن الحاويات التابعة للخط الملاحي ONE الياباني ، والتي تم بناؤها خلال هذا العام خلال رحلتها الأولى لميناء دمياط قادمة من ميناء جدة السعودي ، بحمولة بلغت حوالى 155 ألف طن ، وبطول 366 مترا وعرض 51 مترا و غاطس 14.80 مترا.

يأتي ذلك تتويجاً للتعاون المشترك بين هيئة ميناء دمياط وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع والجهود التي تبذلها الهيئة لتعميق الممر الملاحي وحوض الدوران إلى جانب جهود الشركة لتطوير وتعميق أرصفة المحطة لاستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات في العالم.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25632 طن تشمل : 1600 طن يوريا معبأ و 2000 طن رمل و 1000 طن كسب صويا و 18932 طن ملح و 2100 طن مولاس.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 67470 طن تشمل : 8659 طن خردة و 15461 طن فول صويا و 2000 طن كسب فول صويا و 1655 طن نواتج تقطير و 6234 طن ابلاكاش و 411 طن خشب زان و 13964 طن ذرة و 900 طن كسب عباد و 13216 طن قمح و 4970 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 360 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 808 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5418 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 135463 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 192118طن.

كما غادر الميناء أيضا قطار بضائع بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5775 شاحنة.