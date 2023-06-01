ونسبت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إلى المصادر قولها إن المناورات نفذت في محيط بلدة "يعبد" والقرى المحيطة بها جنوب غرب محافظة "جنين"، والتي تعتبر معقلا للمقاومين الفلسطينيين، وتكثر اقتحامات جيش الاحتلال لها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال نشرت فرق مشاة بين كروم الزيتون وآليات عسكرية.

وقال سكان من مُحافظة "جنين" لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هناك تحليق لطائرات الاحتلال، في أجواء "جنين"، بشكل مكثف وغير معتاد.