مرافق الأقصر تعلن تحرير 2822 محضرا ومخالفة فى حملات خلال شهر مايو

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال شرطة المرافق بـ محافظة الأقصر ، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن عدد من الحملات الصباحية والمسائية على مدار شهر مايو، والتى نجحت فى تحرير 2822 محضرا ومخالفة متنوعة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومدير أمن الأقصر، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات، وتكثيف أعمال حملات رفع الإشغالات بالطرق والشوارع والميادين على مستوى مراكز ومدن المحافظة ورفع جميع المظاهر العشوائية، وتحقيقاً للانضباط العام.

وقالت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، إنه أسفرت الحملات عن تحرير 2822 محضر تضمنت 539 محضر إشغال طريق، و227 محضر بائع متجول، و169 محضر نظافة عامة، و253 محضر مضبوطات متنوعة، و1634 محضر إزالات إدارية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى نفس السياق صرح اللواء على الشرابي رئيس مدينة الأقصر، إنه تم تنفيذ حملات نظافة يومية وإزالة التراكمات بجميع الأحياء، وذلك بصفة مستمرة مقسمة على ثلاث ورديات للحفاظ على المنظر الجمالي والمظهر الحضاري لمدينة الأقصر بالإضافة إلى متابعة رفع كفاءة المسطحات الخضراء بالشوارع الرئيسية والحدائق والميادين العامة بالتنسيق مع الإدارة العامة للحدائق والبساتين ، وقد أسفرت حملات النظافة خلال تلك الفترة، تحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر بالتنسيق مع رؤساء المناطق التابعة للمدينة وبمعاونة فرقة التدخل السريع ، عن رفع (21542) طن قمامة و(12179) طن أتربة وتراكمات من الشوارع والميادين، يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الإشراف والمتابعة الدورية لأعمال التجميل والنظافة.

وأكد اللواء على الشرابي، إنه فى مجال مخالفات البناء أفاد المهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسيه، بأنه تم تحرير عدد من المخالفات والمحاضر التالية:- (تحرير عدد 48 محاضر إيقاف أعمال بناء، وعدد 42 جنحة مخالفات مباني، وتنفيذ عدد 47 إزالة)، وفي مجال البيئة أفاد مسؤول إدارة شؤون البيئه طارق يوسف سعد الله مدير الإدارة إنه تم تحرير عدد 187 محضر بيئة خلال الفترة المعنية.